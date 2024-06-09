شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تطرح مزايدة على 19 لوط مخلفات ورواكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، إحدى الهيئات التابعة لـ وزارة النقل عن طرح مزايدة علنية عامة لبيع الآتى :

1- عدد (13) لوط بالمخلفات المتواجدة بمخازن المخلفات بمينائى الاسكندرية والدخيلة، تأمين دخول المزايدة بمبلغ 750000، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 999 جنيه

2 _ (6) لوطات بالرواكد المتواجدة بمخازن مينائى الاسكندرية والدخيلة على حالتهم، تأمين دخول المزايدة بمبلغ 850000، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 1500 جنيه



وتعقد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 2024/7/3 بمركز خدمة العملاء المبنى اللوجيستى سابقاً بجوار باب ( 4 ) جمارك / (11) سابقا - الساعة الثانية عشر ظهراً

ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مركز خدمة العملاء بالدور الارضى المبنى اللوجيستى سابقا بموجب طلب بالمبالغ بعاليه بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، صندوق تكريم الشهداء، دعم المعاقين نسبة التأمين النهائى بواقع 30% من القيمة الكلية، الراسى بها المزايدة لكل لوط، وكافة مستندات الطرح منشورة ببوابة التعاقدات العامة للاطلاع دون مقابل.