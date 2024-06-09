شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنهى جسرها الجوى لنقل الحجاج للأراضى المقدسة بتسيير 34 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهى شركة مصر للطيران، جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة بتسيير 34 رحلة جوية يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 يونيو، بواقع 17 رحلة القاهرة - جدة، و15 رحلة القاهرة- المدينة المنورة، و رحلة القاهرة - الطائف، و رحلة برج العرب- جدة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام وايضا في مرحلة العودة للحجاج المسافرين من المطارات السعودية.

وقالت شركة مصر للطيران إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.



