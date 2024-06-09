شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفات المرتل فى الكنيسة وكيفية مساءلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المرتل في الكنيسة الأرثوذكسية خريج معهد ديديمومس في القاهرة أو دير المحرق بأسيوط أو ما يسبقها من معاهد في الكرازة المرقسية والذى يجيد ألحان الكنيسة القبطية وقادر على ترديدها وتسليمها للأجيال المختلفة ومسئول عن قيادة الشعب والشمامسة وقيادات المردات والألحان الكنسية لخورس الشمامسة.

كيفية حساب المرتل في الكنيسة

ويعتبر الأباء كهنة الكنيسة هم المسئولون عن مساءلة المرتل في حالة وقوعه فى مخالفة قرارات المجمع المقدس، أو أي أخطاء طقسية أو إدارية أو ما شابه ذلك مثل عدم التزامه بمواعيد الخدمة وعدم طاعة الأباء الكهنة والتعدى بالقول أو الفعل على أحد أفراد الكنيسة وذلك بموجب تحقيق كنسى ترفع نتيجة للرئاسة الكنسية.

الخدمات الطقسية للمرتل

ويعتبر من أبرز الخدمات الطقسية للمرتل الانتظام فى الخدمة بالزى الطقسى بالشماس ( التونية + البطرشيل) أثناء صلوات القداس الإلهى والصلوات الليتورجية والمناسبات الكنسية، والتناول من الأسرار المقدسة بانتظام.

ويعتبر المرتل مسئول عن تنظيم خدمة الألحان والمردات أثناء القداسات الإلهية والعشيات والتسبحة وغيرها، وكذلك مسئول عن صلوات وطقوس الكنيسة الأخرى مثل المعمودية وصلوات الإكليل والخطبة وكذا الجنازات... إلخ.