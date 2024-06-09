شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل التعليم بالجيزة يتابع الاستعدادات الأخيرة للجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، لجنتي مدرسة طه حسين الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار الثانوية التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق غدًا الإثنين، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه محمد فايز عباس مدير عام الإدارة، جاهزية اللجان الامتحانية، مؤكدًا على الاهتمام بكفاءة الإضاءة والتهوية الجيدة وتشغيل المراوح ونظافة دورات المياه، وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة وتعليق كشوف المنادة على أبواب اللجان لمعرفة كل طالب لجنته.

ونبه على ملاءمة الديسكات للمرحلة الثانوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لراحة وسلامة الطلاب وزيادة الإضاءة باللجان، مشددًا على الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ غدًا الإثنين 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية، على أن يؤدى الطلاب الامتحان فى الاقتصاد والإحصاء يوم 12 يونيو الجارى، فيما تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية يوم 22 يونيو بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.