شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ تطوير محور دائرى الأوقاف بالمطرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة التعارضات الخاصة بتنفيذ محور دائري الأوقاف ضمن إعادة تخطيط المنطقة المحيطة بالمسلة بالمطرية، رافقه خلال الجولة اللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

ونفذت محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة اعمال تطوير بمنطقة المسلة بحى المطرية، حيث تحولت المنطقة من النقيض للنقيض بعد رفع المخلفات واستغلال منطقة مزرعة الأوقاف.

ويتم تنفيذ إزالة 44 عقار بمنطقة دائرى الأوقاف بمنطقة المطرية ، مع صرف التعويضات اللازمة للسكان، وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها .

وشهدت منطقة المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير كبيرة، منها تطوير منطقة داير الأوقاف وميدان المسلة - والذى يضم مسلة سنوسرت الأول - حيث سيتم تغيير محيط المكان بالكامل، وذلك من خلال إزالة عدد من العقارات المطلة على المسلة الفرعونية والتى تحجب الرؤية عن الأثر، لوضعها على خريطة السياحة .

