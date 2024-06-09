شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حافظ عباس يعتمد أكبر حركة ترقيات فى تاريخ النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت عدد (1896 عضواً).

وتضمنت حركة الترقيات الآتي:

ترقية عدد (456) مستشار بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.

ترقية عدد (243) مستشار بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.

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ترقية عدد (247) رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.

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ترقية عدد (345) رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".

ترقية عدد (4) وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".

ترقية عدد (204) وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

ترقية عدد (352) مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.

ترقية عدد (345) معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

‏وفي هذا الصدد يتقدم المستشار حافظ عباس، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.