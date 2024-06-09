شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية مطلعة تكشف تحرك وزارة الداخلية حيال واقعة التزوير بقطاع الناشئين عام 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علمت مؤسسة الخليج 365 من مصادر أمنية مطلعة سابقة تحرك وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التزوير بقطاع الناشئين التى يعود تاريخها إلى عام 2016، وضبط جميع المتورطين فيها كما ثبت من التحقيقات عدم صحة الادعاءات المتعلقة بإمكانية استخراج شهادات ميلاد بمقابل مادى، مشيرة إلى أنها لن تتوانى فى وقوع مثل هذه الجرائم، وتحرص على حماية المواهب من براثن الكيانات الوهمية.

كما حذرت المصادر كل من يحاول أن يتعرض للشباب بمحاولات من التزوير أو الاحتيال، خصوصا أن هناك أماكن مشروعة ترعى وتدعم المواهب الرياضية بالطرق المشروعة، والتي يعرفها الجميع سواء عن مديريات الشباب أو النوادى الرياضية المعروفة، وبرنامج ‎كابيتانو مصر‎ الذى يحرص على اكتشاف ودعم المواهب الرياضية فى كل محافظات الجمهورية.

ويشكر ”الخليج 365” وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، والتحقيق في مثل هذه الوقائع إيماناً منها بضرورة حماية المواطنين من الوقوع فى براثن الكيانات الوهمية، وحرصا على ضبط المنظومة الرياضية، وتدعيما للقنوات الشرعية التى تعمل على اكتشاف المواهب الشابة بالطرق المشروعة.

وكان الخليج 365 قد نشر تحقيقاً تحت عنوان "أعمار للبيع".. الخليج 365 تفتح ملف التزوير بقطاعات الناشئين.. 1500 جنيه قيمة شهادة الميلاد المضروبة.. واتحاد الكرة يرصد 3 كمائن.. شطب ناشئ بدون تحقيق.. لاعب يضم شقيقه لـ"داعش".. والزمالك يكتشف أول الحلول.