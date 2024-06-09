شكرا لقرائتكم خبر عن 21 شهيدا وعشرات المصابين فى غارات إسرائيلية استهدفت منازل بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 21 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأكدت مصادر صحية استشهاد 7 مواطنين إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في النصيرات ودير البلح.

كما ذكرت مصادر محلية، بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وأكدت مصادر محلية سقوط شهداء وإصابات بعد قصف الاحتلال منزلا قرب محطة عكيلة في دير البلح، مشيرة إلى نسف مبانٍ سكنية في منطقة أبو العجين شرقي المدينة.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بأن 4 شهداء وعدة إصابات وصلوا المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة كساب في حي الدرج بجانب عيادة الدرج وسط المدينة.

وأشارت المصادر إلى انتشال 4 شهداء من قصف منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أشار شهود عيان إلى أن مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق الخربة ومصبح وعريبة في مدينة رفح.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية بأن مستشفى العودة استقبل 6 شهداء، و22 جريحا جراء تجدد القصف الإسرائيلي على وسط مخيم النصيرات ظهر اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.