شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 3 أسرى بينهم أمريكى بنيران إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 3 أسرى بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية، في العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات أمس، وتمكن من تحرير 4 رهائن.

وقالت الفصائل في فيديو يظهر الاشتباكات في مخيم النصيرات: "نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

وأضافت في رسالة موجهة للإسرائيليين: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إنقاذ رهائن إسرائيليين صباح السبت، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما).

وقال جيش الاحتلال في بيان السبت، إن "قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية شاركت في العملية المعقدة، وتم إنقاذ المختطفين من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين خلال العملية في مخيم النصيرات.