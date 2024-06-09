شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أجواء حارة شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

بدأت وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر للعاملين بالدولة، مبكرا عن موعدها، بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله ماهية علم الجينوم، وفكرة إقامة مشروع الجينوم البشري، وأهمية مشروعات الجينوم البشرية والتسلسل الزمني للجهود التي تمت في إطارها، وقيمة علم الجينوم في الرعاية الصحية وأهم التطبيقات الطبية له، وواقع وتطور مشروع الجينوم المصري، والآفاق المنتظرة منه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء العمل رسميًا بالمرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في 9 محافظات. رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الدعوة إلي جلسة أخرى غدا الاثنين لاستكمال نظر الدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الشيوخ يرفع الجلسة العامة والمجلس يستكمل غدا نظر دراسة عن الذكاء الاصطناعى أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيت بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، يبدأ في التاسعة صباحا، موضحة أن الامتحان ينطلق 9 صباحا وفق مواعيد جدول الامتحان، مشيرة إلى الطالب مسموح له بالتأخير 15 دقيقة فقط عن بدء الامتحان، إلا إذا كان لديه عذر يقبله رئيس اللجنة، موضحة أن بعض المواد وهى التي لا تضاف إلى مجموع الطالب مدة الامتحان ساعة ونصف أما المواد الدراسية الأسياسية تكون مدة الامتحان 3 ساعات وساعتين فقط. أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 27 ) مسجدًا يوم الجمعة 14 / 6 / 2024م، منها ( 18 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و ( 9 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1045 ) مسجدًا منها ( 813 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 232 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد ( 12067) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (610) مليون جنيه. غدا السكة الحديد تشغل القطارات الإضافية لعيد الأضحى وزارة الأوقاف: افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبل.. 18 إحلالا وتجديدا و9 تطويرا وزارة التعليم: توقيت انطلاق امتحانات الثانوية العامة في التاسعة صباحا

تجمع الآلاف من المتظاهرين الداعمين لفلسطين فى واشنطن فى محيط البيت الأبيض خلال الساعات الماضية، وحثوا الرئيس الأمريكى جو بايدن على وقف كل المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، والدعوة على وقف إطلاق النار فورا فى حرب إسرائيل على غزة. أعلن جيش الاحتلال إصابة 1908 جنود في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي من بينهم 371 إصابتهم خطيرة، مؤكدا إصابة 13 جنديا في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع الماضي أحدهم إصابته خطيرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها. جيش الاحتلال: إصابة 13 جنديا فى قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضى تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . ينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات الجمهورية، الأحد المقبل ، أول أيام عيد الأضحى المبارك ، كما يلى : القاهرة 6:18 الجيزة 6:18 الإسكندرية 6:20 بورسعيد 6:11 السويس 6:13 العريش 6:05 الطور 6:13 سانت كاترين 6:11 طابا 6:05 شرم الشيخ 6:11 دمنهور 6:19 طنطا 6:17 المنصورة 6:15 الزقازيق 6:16 بنها 6:17 شبين الكوم 6:18 كفر الشيخ 6:17 الفيوم 6:21 بنى سويف 6:21 المنيا 6:25 أسيوط 6:25 سوهاج 6:24 قنا 6:21 أسوان 6:25 أبو سمبل 6:34 مرسى مطروح 6:31 الغردقة 6:15 الخارجة 6:33 الإسماعيلية 6:12 دمياط 6:12 السلوم 6:39 نويبع 6:07 حلايب 6:14 شلاتين 6:16 موعد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر الأحد المقبل 16 يونيو طقس غد.. أجواء حارة شمال البلاد شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وزارة المالية: بدء صرف مرتبات يونيو اليوم الأحد 9 يونيو 2024معلومات الوزراء: مشروع الجينوم المصرى سيحدث طفرة فى كافة المجالاتوزارة الصحة تعلن بدء العمل رسميا بالمرحلة الثانية للكشف عن الأوراممركز المناخ: موجة شديدة الحرارة تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر 10 أيام آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض يدعمون فلسطين بحمل لافتات تصف بايدن بالكذاب