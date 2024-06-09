شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: نواصل جهودنا مع جميع الأطراف لوقف العدوان وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، نواصل جهودنا مع جميع الأطراف لوقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر ومنع التهجير وانسحاب الاحتلال من غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نعمل على وقف الاستيطان وجميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون على شعبنا في القدس".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

