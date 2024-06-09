شكرا لقرائتكم خبر عن سعر لوحة "ج أ ن - 1" المميزة يقترب من 2 مليون جنيه و8 أشخاص يزايدون لامتلاكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل مليون 780 ألف جنيه، تحمل رقم ( ج أ ن- 1 ) وحتى الآن متزايد عليها 8 أشخاص، وينتهى التزايد عليها اليوم 9 يونيو.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:



1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.



2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.



3- الضغط على "كون لوحتك الآن".



4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".



5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.



6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.