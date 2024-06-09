شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بحصول الطالب على حقه كاملا فى زمن الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز توزيع الأسئلة، ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات غدًا.

ونبه خلال الاجتماع بالمرور على اللجان للتأكد من صلاحية الديسكات والمراوح والإضاءة الجيدة، وتواجد الزائرة الصحية وتواجد مبردات المياه، وفي حالة عدم وجودها يتم التواصل مع مجلس الأمناء والآباء لتوفير مياه مبردة للطلاب، كذلك التواصل الدائم مع روؤساء الأحياء والمدن والقرى لإزالة أي معوقات خارج أسوار اللجان.

وأكد التعاون الدائم بين رئيس اللجنة ومدير عام الإدارة التعليمية، وتواجد العصا الإلكترونية باللجان لتفتيش الطلاب، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة اتصال إلكترونية.

وشدد وكيل الوزارة على عدم تواجد أي شخص بعد انتهاء الامتحانات أو المبيت باللجان، حيث يوجد 48 استراحة على مستوى المحافظة، وأن يتم تدوير العمال بين المدارس وعدم تواجد أي عامل داخل مدرسته الأساسية حتى انتهاء الامتحانات، منبهًا على أنه يمنع على أي ملاحظ كتابة أي بيانات للطالب في ورقته وأن يتم تسليم الورقة يدًا بيد.

ونبه على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المديرية والتي تعمل على مدار اليوم لحل أي معوقات والتعامل الجيد معها، منوهًا على إعطاء الطالب حقة في الوقت كاملاً منذ بداية اللجنة، ومشددًا على فتح مظروف الأسئلة داخل اللجنة في وقته المحدد برئاسة رئيس اللجنة، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل مع غرف العمليات لحظة بلحظة.

وأكد السماح بدخول الطلاب اللجان في تمام الثامنة والنصف للانتهاء من إجراءات التفتيش مع التنبيه بعدم دخول الطلاب بأي وسائل إلكترونية، كذلك توزيع كتيبات المفاهيم علي الطلاب والنسخ المصححة وتسليم البابل شيت قبل بدء الامتحانات بعشر دقائق.



