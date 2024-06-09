شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته: فشلت فى مهمة حياتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد آفي روزنفيلد، استقالته بعد فشله في التصدي لأحداث السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الإذاعة العبرية، قال روزنفيلد: " أتحمل المسؤولية، لقد فشلت في مهمة حياتي".
وأضاف: "لقد قررت إنهاء منصبي كقائد فرقة وخدمتي في جيش الدفاع الإسرائيلي بعد 30 عامًا من الخدمة، وأبلغت قادتي بهذا الأمر حتى يصل بديلي إلى منصبه بطريقة منظمة وفقًا لتعليمات القادة."
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