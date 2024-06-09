شكرا لقرائتكم خبر عن بيني جانتس يعلن استقالته رسميا من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية بقيادة بنامين نتنياهو، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية.

وحكومة الطوارئ الإسرائيلية أو مجلس الوزراء الحربي أو كابينيت الحرب هو تشكيلة لمجلس الوزراء الإسرائيلي القادم، الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الخروج من الحكومة قرار معقد ومؤلم"، مضيفا: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية".

وتشهد الساحة السياسية فى تل أبيب، حالة من عدم الاستقرار بسبب إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الاستمرار في الحرب على قطاع غزة، وخاصة مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس "المعسكر الوطني" بيني جانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ ومجلس الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء، على التوصل إلى صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.



وحاول الأمريكيون على مدى الأيام الماضية منع استقالة جانتس في هذا التوقيت الحرج، واتصلوا بالوزير الإسرائيلي محاولين التحقق من إمكانية تأجيل أو منع انسحابه من حكومة الحرب، وذلك على ضوء المفاوضات الجارية حاليا للتوصل إلى صفقة جديدة، وفق ما نقلت قناة "كان 11" الإسرائيلي