صالة حسن مصطفى تتحول إلى سنتر دروس خصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مدرجات ممتلئة عن آخرها، الصالة المغطاة كاملة العدد، ما سبق ليس مباراة لإحدى ألعاب الصالات بل توثيق لحدث غريب بطله معلم جيولوجيا حول صالة الدكتور حسن مصطفى بأكتبور إلى سنتر دروس خصوصية.

تحت الأضواء احتشد نحو 4 آلاف طالب في مدرجات الصالة -حديثة العهد- لحضور مراجعة المادة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة في أجواء غير مألوفة إذ تحول محراب الرياضة إلى آخر للعلم.

الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المتداول وتتبعت نشاط المدرس لتنطلق قوة أمنية استهدفت الضالة المشار إليها وتحفظت على المدرس "ماجد" واصطحبته إلى القسم.

الشرطة حررت محضرًا ضد مُربي الأجيال؛ لاتهامه بعدم إخطار الجهات المعنية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.