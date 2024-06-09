شكرا لقرائتكم خبر عن بن غفير يعلن تقديم طلب لنتنياهو للانضمام إلى مجلس الحرب بدلا من جانتس وآيزنكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، أنه قدم طلبا لنتنياهو للانضمام إلى مجلس الحرب بدلا من جانتس وآيزنكوت، وذلك حسبما افادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية بقيادة بنامين نتنياهو، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية.

وحكومة الطوارئ الإسرائيلية أو مجلس الوزراء الحربي أو كابينيت الحرب هو تشكيلة لمجلس الوزراء الإسرائيلي القادم، الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.