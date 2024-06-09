شكرا لقرائتكم خبر عن بينى جانتس: أؤيد صفقة بايدن وعلى نتنياهو العمل لإنجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إنه يؤيد صفقة بايدن وعلى نتنياهو العمل على إنجاحها، وذلك حسب مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف جانتس، أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق تفحص الأخطاء التى ارتكبها الجيش.

وأعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية بقيادة بنامين نتنياهو، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية.

وحكومة الطوارئ الإسرائيلية أو مجلس الوزراء الحربي أو كابينيت الحرب هو تشكيلة لمجلس الوزراء الإسرائيلي القادم، الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.