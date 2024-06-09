شكرا لقرائتكم خبر عن غادي آيزنكوت يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن غادي آيزنكوت، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، استقالته من حكومة الاحتلال، تزامنا مع استقالة بيني جانتس.

وقال آيزنكوت في خاطب استقالته: "الاعتبارات الخارجية والسياسية اخترقت عملية صنع القرار".

وأضاف ايزنكوت في خطابه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على الرغم من جهودي الكبيرة، إلى جانب زملائي، امتنعت الحكومة برئاستكم منذ فترة طويلة عن اتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل".

واستطرد: "لقد اخترقت الاعتبارات الخارجية والسياسية غرف النقاش. لذلك، هذا هو وقتنا لمغادرة الحكومة".وحكومة الطوارئ الإسرائيلية أو مجلس الوزراء الحربي أو كابينيت الحرب هو تشكيلة لمجلس الوزراء الإسرائيلي القادم، الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.

وتابع: أن هذا الامتناع عن اتخاذ قرارات حاسمة "يضر، عمليا، بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لدولة إسرائيل".