شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: توفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيها بمنافذ الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة وجهت اليوم هيئة الخدمات البيطرية ترفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



ونوه القرش خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن فترة الأعياد تشهد استعدادات مكثفة، موضحا أن عيد الأضحى القادم يشهد تجهيزات داخل المجازر ورفع الاستجابة القصوى في والوحدات البيطرية.

وأردف القرش أنه يوجد حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة صلاحية اللحوم التي سيتم بيعها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب متابعة الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات عليها حيث يستغل البعض إجازة العيد في أعمال التعدي وهو ما ننتبه له .

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، النظر إلى افتتاح شوادر تابعة للوزارة في كل المحافظات لتوفير اللحوم الحية والأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا لتوفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيها حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة.