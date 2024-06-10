شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى ساهم بشكل كبير في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أداء نقابة الصحفيين الحالي متوازن وعمل على رعاية المهنة والحفاظ عليها ولم ينخرط في العمل السياسي بالمفهوم الحزبي، لافتا إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في حل كثير من القضايا الخاصة بالصحفيين.

وأضاف محمود فوزي، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصوء الخلالي، على قناة سي بي سي، أن عددا من وقائع إخلاء السبيل والإفراجات عن محبوسين التي ناشد بها الحوار الوطني تم الاستجابة لها مما يعكس ثقة ودعم القيادة السياسية ولا يزال هذا الموضوع مستمر".

وتابع: "ما طلب الحوار الوطني أمر من المختصين إلا وكان النظر بإيجابية شديد، والحوار الوطني كان له بصمة في الكثير من القضايا والجهات المعنية لا تتأخر عن نظر أي طلبات يتم تقديمها.

