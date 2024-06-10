شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: هناك استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وأخذنا إجراءات كثيرة خلال الفترة الماضية بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأضاف شادى زلطة خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات متعلقة بحملات توعوية خاصة بالامتحانات والمحظورات وإجراءات تفتيش دخول اللجان، ولم نترك تفصيلة من التفاصيل إلا وتم التوعية بها بشكل مكثف.

تابع شادى زلطة، الدكتور رضا حجازى وجه بالإجراءات الخاصة بانتظام سير اللجان سواء فيما يتعلق بتفعيل كاميرات المراقبة باللجان وهم 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء من أجل انتظام التيار الكهربائى داخل اللجان فى الفترة الامتحانية.