شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تأثيرات بعض الأطعمة على امتصاص أدوية الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التى يمكن أن تأثر على امتصاص الجسم لدواء نقص الغدة الدرقية.

وقالت هيئة الدواء : تناول عقار الليفوثيروكسين مع أملاح الكالسيوم التي تؤخذ عن طريق الفم قد يقلل من التأثير العلاجي لمنتجات الغدة الدرقية عند تناولهم في نفس الوقت. ​

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب والمتابعة الدورية لمعرفة أفضل الأطعمة والمكملات الغذائية التي لا تؤثر بالسلب على تناول عقاقير علاج نقص الغدة الدرقية​.