شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تأثيرات بعض الأطعمة على امتصاص أدوية الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التى يمكن أن تأثر على امتصاص الجسم لدواء نقص الغدة الدرقية.
وقالت هيئة الدواء : تناول عقار الليفوثيروكسين مع أملاح الكالسيوم التي تؤخذ عن طريق الفم قد يقلل من التأثير العلاجي لمنتجات الغدة الدرقية عند تناولهم في نفس الوقت.
ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب والمتابعة الدورية لمعرفة أفضل الأطعمة والمكملات الغذائية التي لا تؤثر بالسلب على تناول عقاقير علاج نقص الغدة الدرقية.
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