شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 30 يونيو .. زيادة المعاشات من 86.5 مليار إلى 340 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت ثورة 30 يونيو ليشهد ملف المعاشات طفرة كبيرة ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات.

وارتفعت قيمة المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 الى 340 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2022/2023، بالإضافة الى زيادة المعاشات بنسبه 15% لـ لأكثر من 11 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024 ، كما تم تخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية،

كما تم دعم أكثر من مليون طالب مدرسى من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم أكثر من 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج "تكافل "بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما قررت وزارة التضامن تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن هم فوق الـ60 عامًا.