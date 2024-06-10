شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت هيئة النقل العام بالقاهرة خطة تشغيل لاستقبال عيد الأضحى المبارك تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد اللواء رزق على رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وتقدم السيارات خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد ،بالإضافة إلى الوحدات العادية، لخدمة مدينة القناطر الخيرية وخدمات منطقة الاهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتي الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة، ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد .



وأشار اللواء رزق على إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات و تحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد .