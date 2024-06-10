شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التحول للرى الحديث في مزارع القصب بالصعيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر، وموقف تنفيذ المنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتى تهدف إلى تطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، والتى تشتمل على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد، ومتابعة الإلتزام بالرى الحديث فى الأراضى الرملية

2- مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية عند التحول لنظم الرى الحديث

3- إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون والـ 23 فى بلوخر، وندوات تدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث، والعمل على تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث

4 - عمل قياسات ما قبل وبعد الرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر

5- قياس كميات ونوعية مياه الرى والصرف الزراعى، ومناسيب المياه الأرضية، وملوحة ونفاذية التربة، وإعداد ميزان مائى لمنطقة الدراسة