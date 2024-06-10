إعلام الأزهر تكرم الكاتب الصحفى محمود ياسين على هامش مهرجان مشاريع التخرج

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القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الإعلام جامعة الأزهر الكاتب الصحفى محمود ياسين رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، على هامش مشاركته فى لجنة التحكيم بمهرجان مشاريع التخرج لعام 2024.

وشارك الكاتب الصحفى محمود ياسين فى لجنة التحكيم كل من؛ الكاتب الصحفى على حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى محمد الأبنودى، رئيس تحرير جريدة عقيدتى، والكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف سابقا، وأحمد زارع أستاذ الصحافة المساعد، وعبد العظيم خضر أستاذ الصحافة المساعد، وأحمد منصور، والكاتب الصحفى محمد عبد الله، والكاتب الصحفى محمد الطوخى، ومحمد عبد الحميد ومحمد الوردانى ومصطفى شكرى.

ناقشت لجنة التحكيم التى ضمت قامات علمية ومهنية مشاريع تخرج طلبة كلية الإعلام قسم الصحافة والنشر. وأعرب المحكمون عن إعجابهم بالمشروعات المتنوعة بين مواقع إلكترونية ومجلات ورقية، وقدموا العديد من النصائح والتوجيهات للطلاب.

وأشاد الكاتب الصحفى محمود يسين بمستوى المواقع الإلكترونية التى نفذها الطلاب، مشيرا إلى أن مشروع التخرج يقدم الطلاب نحو سوق العمل الصحفى بعد التخرج.



تكرم الكاتب الصحفى محمود ياسين على هامش مهرجان مشاريع التخرج (4)



تكرم الكاتب الصحفى محمود ياسين على هامش مهرجان مشاريع التخرج (1)



تكرم الكاتب الصحفى محمود ياسين على هامش مهرجان مشاريع التخرج (2)