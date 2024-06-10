شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأزهر تكرم الكاتب الصحفى محمود يسن على هامش مهرجان مشاريع التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الإعلام جامعة الأزهر الكاتب الصحفى محمود يسن رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، على هامش مشاركته فى لجنة التحكيم بمهرجان مشاريع التخرج لعام 2024.

وشارك الكاتب الصحفى محمود يسن فى لجنة التحكيم كل من؛ الكاتب الصحفى على حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى محمد الأبنودى، رئيس تحرير جريدة عقيدتى، والكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف سابقا، وأحمد زارع أستاذ الصحافة المساعد، وعبد العظيم خضر أستاذ الصحافة المساعد، وأحمد منصور، والكاتب الصحفى محمد عبد الله، والكاتب الصحفى محمد الطوخى، ومحمد عبد الحميد ومحمد الوردانى ومصطفى شكرى.

ناقشت لجنة التحكيم التى ضمت قامات علمية ومهنية مشاريع تخرج طلبة كلية الإعلام قسم الصحافة والنشر، وأعرب المحكمون عن إعجابهم بالمشروعات المتنوعة بين مواقع إلكترونية ومجلات ورقية، وقدموا العديد من النصائح والتوجيهات للطلاب.

وأشاد الكاتب الصحفى محمود يسن بمستوى المواقع الإلكترونية التى نفذها الطلاب، مشيرا إلى أن مشروع التخرج يقدم الطلاب نحو سوق العمل الصحفى بعد التخرج.



تكريم الكاتب الصحفى محمود يسن



تكريم الكاتب الصحفى محمود يسن



الكاتب الصحفى محمود يسن أثناء مناقشة مشاريع التخرج