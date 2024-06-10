شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من مركز المناخ قبل الموجة الحارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تتعرض مصر إلى موجة طويلة شديدة الحرارة ، تبدأ تدريجياً من الاربعاء القادم وتستمر على مدار 10 أيام متصلة أو أكتر.

أضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الحرارة أثناء الموجة إلى قيم قياسية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة قبل قبل شهر بؤونة غير الحرارة بعده حتى لو كانت نفس قيم درجات الحرارة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح:

1- المياه والري هي حياة النبات لكل المحاصيل في هذه الظروف .

2- الغاء التصويم خاصة فى لب البطيخ والصويا والذرة وغيره .

3- حماية ثمار المانجو والرمان اجراء هام جدا سواء بالجير المخفف او بسليكات الالمونيوم وغيرها .

4- استعجال الرش لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي وكل الحشرات والامراض ومعانا الاتنين والتلات قبل دخول الموجة شديدة الحرارة .

