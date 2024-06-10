شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة غذائية اقتصادية للطلاب فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية روشته غذائية اقتصادية للطلاب خلال فترة الامتحانات.
وكانت كالتالي :
1. الاهتمام بوجبة الإفطار من اجل زيادة التركيز وامداد الجسم بالطاقه حيث ان تجاهلها يؤدى الى انخفاض سكرالدم مما يودى الى ضعف التركيز لعدم امداد المخ بالجلوكوز الكافى ولتكن :
- طبق بليلة باللبن
- طبق شعرية باللبن
- بيضة مسلوقة مع خبز بلدى
- جبن قريش بالطماطم مع الخبز البلدى
- مربى أو حلاوة طحينية مع الخبزالبلدى
2- الغذاء: يتنوع ما بين مصادر للبروتين النباتى اللازم لبناء انسجه الجسم و لتكن :
- طبق فول نابت اوفته نابت
- طبق شوربه عدس اوفته عدس
- طبق كشرى بيتى
- طبق (فاصوليا بيضاءاولوبيا اوالبسله)مع طبق ارز 6ملاعق
- عدس بجبه مدمس مع الخبز البلدى
و تقدم مع الخضروات الورقية ( خس- جرجير بصل- اخضر) أو وجبات تحتوى على بروتين حيوانى تقدم مع طبق سلاطه
- قرص عجه بالخضروات مع الخبز البلدى
- طبق فول بالبيض مع الخبز البلدى
- طبق بيض بالعجوه
- سلطه رنجه بالخضروات والطحينه
- سمك بلطى او مكريل مشوي مع ارز وسلاطه
3- وجبات بينيه مرتفعة القيمة الغذائية :
- البطاطا المشويه
- كوب حمص الشام مع الليمون
- طبق سلاطه فواكه موز وفراوله
- فشار
- اى صنف من فاكهه الموسم يوسفى/ برتقال/ موز
- التمور محشوة فول سودانى
- الفول السوادنى
4- اهم المشروبات التي تساعد على التركيز وتقليل التوتر:
- الاهتمام بشرب الماء من 2-3 لتر يوميا
- مشروب القرفة باللبن
* الحلبه بالعسل الأسود
- الشاي الأخضر مرة واحدة باليوم
- الينسون والنعناع والتليو
- عصير برتقال بالجزر والبنجر
- عصير برتقال
- موز باللبن
- كاكاو باللبن مرة في اليوم
وجبه العشاء:
- سندوتش جبن مع ثمرة خضروات
- كوب زبادى وثمرة فاكهة
5- يجب مراعاة:
- تجنب المقليات و الأكلات السريعة
- البعد عن المحاشى والطعام المسبك لأنها تعطى شعورا بالكسل والخمول
- البعد عن تناول المنبهات والمشروبات الغازية
* الاهتمام بساعات النوم تكون من 8-6 ساعات أثناء الليل
- الاهتمام بالحالة النفسية والبعد عن التوتر والقلق.
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