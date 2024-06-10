شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة غذائية اقتصادية للطلاب فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية روشته غذائية اقتصادية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وكانت كالتالي :

1. الاهتمام بوجبة الإفطار من اجل زيادة التركيز وامداد الجسم بالطاقه حيث ان تجاهلها يؤدى الى انخفاض سكرالدم مما يودى الى ضعف التركيز لعدم امداد المخ بالجلوكوز الكافى ولتكن :

- طبق بليلة باللبن

- طبق شعرية باللبن

- بيضة مسلوقة مع خبز بلدى

- جبن قريش بالطماطم مع الخبز البلدى

- مربى أو حلاوة طحينية مع الخبزالبلدى

2- الغذاء: يتنوع ما بين مصادر للبروتين النباتى اللازم لبناء انسجه الجسم و لتكن :

- طبق فول نابت اوفته نابت

- طبق شوربه عدس اوفته عدس

- طبق كشرى بيتى

- طبق (فاصوليا بيضاءاولوبيا اوالبسله)مع طبق ارز 6ملاعق

- عدس بجبه مدمس مع الخبز البلدى

و تقدم مع الخضروات الورقية ( خس- جرجير بصل- اخضر) أو وجبات تحتوى على بروتين حيوانى تقدم مع طبق سلاطه

- قرص عجه بالخضروات مع الخبز البلدى

- طبق فول بالبيض مع الخبز البلدى

- طبق بيض بالعجوه

- سلطه رنجه بالخضروات والطحينه

- سمك بلطى او مكريل مشوي مع ارز وسلاطه

3- وجبات بينيه مرتفعة القيمة الغذائية :

- البطاطا المشويه

- كوب حمص الشام مع الليمون

- طبق سلاطه فواكه موز وفراوله

- فشار

- اى صنف من فاكهه الموسم يوسفى/ برتقال/ موز

- التمور محشوة فول سودانى

- الفول السوادنى

4- اهم المشروبات التي تساعد على التركيز وتقليل التوتر:

- الاهتمام بشرب الماء من 2-3 لتر يوميا

- مشروب القرفة باللبن

* الحلبه بالعسل الأسود

- الشاي الأخضر مرة واحدة باليوم

- الينسون والنعناع والتليو

- عصير برتقال بالجزر والبنجر

- عصير برتقال

- موز باللبن

- كاكاو باللبن مرة في اليوم

وجبه العشاء:

- سندوتش جبن مع ثمرة خضروات

- كوب زبادى وثمرة فاكهة

5- يجب مراعاة:

- تجنب المقليات و الأكلات السريعة

- البعد عن المحاشى والطعام المسبك لأنها تعطى شعورا بالكسل والخمول

- البعد عن تناول المنبهات والمشروبات الغازية

* الاهتمام بساعات النوم تكون من 8-6 ساعات أثناء الليل

- الاهتمام بالحالة النفسية والبعد عن التوتر والقلق.