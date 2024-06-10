شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكر أنه للمرة الثانية وزعت واشنطن مشروع قرار معدلا بمجلس الأمن بشأن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار بغزة.

ويرحب مشروع القرار المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن فى 31 مايو وقبلته إسرائيل ويدعو حماس لقبوله، مشيرة إلى أن مشروع القرار الأمريكى المعدل يرحب باقتراح وقف إطلاق النار ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير ودون شروط.

ويؤكد مشروع القرار الأمريكي المعدل إلى رفض أى محاولة للتغيير الديمغرافى أو الإقليمى فى قطاع غزة.