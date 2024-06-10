شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مجازر الجيزة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد.. اعرف العناوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح محافظة الجيزة، كافة المجازر الحكومية نطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين، طوال أيام عيد الأضحى؛ لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وينشر ”الخليج 365” قائمة بمجازر محافظة الجيزة التى من المقرر أن تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان، خلال أيام العيد.

-مجزر المنيب بشارع المدبح.

-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حى الوراق.

-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

-مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحى بالمنصورية.

-مجزر ناهيا بالمريوطية.

-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

-مجزرى سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين.

-مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

-مجزر الصف بالصف.

-مجزر أطفيح بشارع السوق.

-مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.

-مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

-مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.

-مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حظر إقامة شوادرعرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعماله اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.