شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نصيحة لمزارعي النباتات الطبية والعطرية للتعامل مع الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد معهد بحوث البساتين، عدد من التوصيات الفنية التي يجب على مزارعي النباتات الطبية والعطرية، مراعاتها لتفادي أية تأثيرات سلبية على زراعاتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وجاءت التوصيات الفنية كالتالي:

1- الالتزام التام بالرى فى موعده وعدم التأخر اى كانت الاسباب وعدم تعريض النباتات للعطش.

2- نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فيجب مراقبة النباتات جيدا والتبليغ عن ظهور أى إصابات فورا .

3- بالنسبة للزراعات غير العضوية يفضل الرش ببعض المركبات الكيميائية مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح .

4- يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك “ملح الليمون” أو سيليكات الألومنيوم وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.

5- بالنسبة للزراعات العضوية يمكن الرش بمادة بيورشيد وهى من كربونات الكالسيوم العضوية لتجنب الأثر السىء للحرارة العالية.

6- يجب عدم الرى فى فترات الظهيرة وفترات سطوع الشمس قدر الإمكان ويكون الرى فى الفجر حتى الصباح او قبل المغرب بساعة.

7- ينصح بتظليل احواض مياه الرى لتخفيف درجة حرارتها حتى لا تضر بالنباتات.

8- ينصح بري النباتات المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعدم التهاون فى الاحتياجات المائية.

9- ينصح بعدم التسميد في أثناء موجة الحر لتأثيرها الضار في النباتات.

10- التشديد على ضرورة المراقبة الجيدة للنباتات وملاحظة الاصابة الحشرية والفطرية التى تنشط وتزداد فى هذه الاجواء حتى يتسنى اتخاذ اجراءات المكافحة المبكرة والسيطرة على الاصابات

11- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات “صباحاً ومساءاً وبكميات أقل” وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة “عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة”.

12- ضرورة تقارب فترات الري، ويكون الري على “شيفتات” في اليوم الواحد، وكذلك البعد عن الري فترة الظهيرة.

