شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الإثنين صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة " عن شهر يونيو 2024 للمستفيدين، بدلا من يوم 15 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد ويتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويأتى ذلك فى اطار حرص القيادة السياسية على زيادة الدعم المخصص لمساعدات تكافل وكرامة حيث ارتفع حجم تمويل البرنامج إلى 41 مليار جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويعد استثماراً فى البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.