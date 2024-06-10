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وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية