شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء لجان الثانوية العامة يحذرون الطلاب من حيازة الموبايل: ممنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات من حيازة التليفون المحمول، حيث أكدوا على الطلاب أن حيازة التليفون المحمول ممنوعة وكذلك أى وسيلة إلكترونية، كما حذرت اللجان الطلاب من الدخول بشنط أو مذكرات أو أى مستلزمات عدا الأقلام.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات الوزارة اطمأنت على وصول كراسات الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بشكل سليم دون أى مشكلات، موضحة أن رئيس اللجنة يضع صندوق الأسئلة فى كنترول اللجنة ولا يتم فتح المظاريف إلا قبل بدء الامتحان بدقائق حرصا على سريتها.

جدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفين و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



