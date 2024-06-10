شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. بدء امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف حيث بدأ الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى العاشرة والنصف، وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دخول الطلاب ووصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى اللجان كما تم تفتيش الطلاب لمنع دخول أى وسيلة غش فى إطار حرص لجان الثانوية العامة على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

جدير بالذكر إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



