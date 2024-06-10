شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية بمدرسة غمرة للطلاب: ممنوع الدخول بالموبايل والساعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان الثانوية العامة بمدرسة غمرة الرسمية لغات، بمحافظة القاهرة، التنبيه على الطلاب عدم دخول الموبايل وأى وسائل اتصال ذكية أو أوراق ومذكرات .

وقال رئيس اللجنة للطلاب أثناء الدخول: الموبايلات ممنوع وأى موبايل يتم ضبطه محضر غش وممنوع الدخول بأى أجهزة اتصال أو الساعات الذكية .

وتنطلق اليوم الاثنين 10 يونيو الجارى، امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات، ويؤدى الطلاب وفقا لجدول الامتحان الاختبارات فى التربية الوطنية والتربية الدينية على أن يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الامتحان فى الاقتصاد والاحصاء كمواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



التنبيه على الطلاب عدم دخول الموبايل وأى وسائل اتصال ذكية



الطالبات امام المدارس



توافد الطلاب