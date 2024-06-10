شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهاراً على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة على مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.