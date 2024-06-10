شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: نفذنا عملية عسكرية واسعة فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ عملية عسكرية واسعة في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت 22 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم امرأة من جنين، وطفل، وأسرى سابقون، بالأمس.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.