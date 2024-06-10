شكرا لقرائتكم خبر عن مخلفات تحتاج لـ15 عاما لإزالتها.. أرقام تكشف حجم الدمار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمار كبير خلفه الاحتلال الإسرائيلي وما زال في قطاع غزة، مع استمرار القصف والاجتياح البري للعديد من المدن في القطاع، مما تسبب في دمار عشرات الآلاف من المباني والمقرات، بجانب تدمير الطرق والشوارع الرئيسية وإخفاء المعالم الأساسية لغزة.

في هذا السياق يؤكد الدكتور بهجت جبارين، رئيس لجنة حصر الأضرار على قطاع غزة، أن الاحتلال دمر 130 ألف مبنى بشكل كامل في قطاع غزة، والبيوت المدمرة بشكل جزئى حوالى 270 ألف مبنى أي أن هناك 400 ألف مبنى تم هدمهم بشكل جزئى أو كلي ونتج عن هذه المباني مخلفات هدم من 26 إلى 36 مليون طن من مخلفات الهدم والردم والتي تحتاج من 10 إلى 15 سنة لإزالة هذه المخلفات فيما بعد الحرب.

وأضاف "جبارين"، أن هناك أكثر من 35 ألف سيارة ووسيلة نقل تم تدميرها وهذه السيارات نتيجة لاحتوائها لبعض الأجزاء الخطيرة تتحول إلى نفايات خطرة، بجانب ملفات الهدم والتجريف الناتجة عن التدمير والتجريف وهدم المباني السكنية.

وأشار رئيس لجنة حصر الأضرار على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال دمر 271 مقر ومركز صحي ومستشفى وعيادة مركزية في قطاع غزة، بشكل كامل بالإضافة إلى 634 مركز ودور عبادة ومراكز ومؤسسات حكومية كأبنية عامة في قطاع غزة، وتم تدمير 70 % من المدارس والجامعات.