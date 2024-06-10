شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤدون امتحان الدين والوطنية.. وتنبيه بعدم اصطحاب الموبايل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلبة الثانوية العامة لأول امتحان لهم في مادة التربية الدينية اليوم الموافق 10 يونيو، ويتم بعدها امتحان التربية الوطنية، وهى المواد التى يتم احتسابها خارج المجموع ولكن لابد للطالب أن ينجح فيها.



امتحانات الثانوية العامة

وأثناء تواجد ”الخليج 365” أمام لجنة الشهيد عبد الرحمن الصيرفى "الجيزة" سابقا تم دخول الطلاب اللجنة دون حدوث أى مشاكل او توتر بين الطلاب، ولكن تم التنبيه بعدم اصطحاب الموبايلات معهم أثناء أداء امتحنات الثانوية العامة، كما يجب الالتزام بارتداء ملابس مناسبة لأداء الامتحان.

يذكر إنه سيتم أداء امتحان مادة الإقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وهما من المواد التي لا تضاف الى المجموع، لشعبتيها الأدبى والعلمى، وسيتم استئناف امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبى والعلمى بعد عيد الأضحى، حيث إنه من المقرر ان يبدأ أول امتحان من امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 22 يونيو.



اداء امتحانت الثانوية العامة

جدير بالذكر إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



