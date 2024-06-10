شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة يلتقى رؤساء اتحادات عمال كينيا وتنزانيا وأوغندا لبحث أوضاع العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أمين عام الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، كل من: فرانسيس اتولي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كينيا، ورئيس اتحاد عمال تنزانيا ورئيس اتحاد عمال أوغندا، وذلك لمناقشة العديد من الأمور التي تخص العمال المصرين المتواجدين بهذه الدول وتم مناقشة كيفية تقنين أوضاع هذه العمالة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي الدورة 112 بجنيف، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 5000 مشارك.

وقدم مرسال شرحا وافيا عن مدى العلاقات النقابية الوطيدة الممتدة عربيا وعالميا ودوليا، وتبادل الخبرات فى ذات الاتجاه لتنمية مهارات العمال وتثقيفهم بكافة المجالات المعاصرة بهدف إنماء العلاقات بين أطراف الإنتاج.

وكان قد تقدم حسن شحاتة وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة، بأوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، إلى جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تزامنا مع المشاركة في فعاليات الدورة 112، لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم ،حيث رحب المدير العام بتوقيع مصر على الاتفاقية وقال إن لمصر دور محوري ورائد، وأشاد بجهودها ومواقفها في منطقة الشرق الأوسط.