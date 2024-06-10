شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. إنجازات الأوقاف في عهد الرئيس السيسي.. افتتاح 12 ألف مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 12067مسجدًا، بتكلفة تزيد على 18 مليارًا وستمائة مليون جنيه.

وذلك فضلًا عما قدمته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ذلك، متوجًا بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما تم فرش 16896 مسجدًا، بكمية فرش بلغت 5470272 مترًا من السجاد الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لـ هيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت 93842970 جنيهًا، فضلًا عن ما تم فرشه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.



كما بلغ إجمالي المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة (446) مسجدًا، منها عدد (427) مسجدًا من الفئة (أ) ، وعدد (19) مسجدًا من الفئة (ب) ، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.