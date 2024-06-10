شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى المبارك .. 10 شروط لذبح الأضحية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع صباح أول يوم عيد الأضحى، يقبل المسلمون على ذبح الأضاحي تقربا لله عز وجل وإحياء لتلك الشعيرة الهامة في هذا العيد، إلا أن هناك ضوابط خلال عملية الذبح، ووفقا لما ذكرته عدة مؤسسات دينية بينها لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية فإن من شروط ذبح الأضحية.



• يشترط في الحيوان المراد تذكيته ألا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدا في الحَرَم، أو الصيد في الإحرام، والحكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدم.

• يجوز لِمَن يريد الذبح أنْ يذبح بنفسه، أو يوكل غيره بها؛ إن كان الوكيل مسلما، ولكن يستحبّ للمذكي أن يشهد أضحيته.

• يجب أن يكون ذبح الأضحية بآلة محددة كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.

• يستحب على الذابح استقبال القبلة.

• إمساك آلة الذبح باليد اليمنى.

• يشترط في آلة الذبح: أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية، فعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ"

• عليه أن يحسن للذبيحة، حيث يَعرِض عليها الماء.

• تجنب أن ترى الأضحية السكين.

• أن يريحَ الأضحية بعد الذبح.

• يستحب عند ذبح الأضحية التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله سبحانه تعالى بالقبول.