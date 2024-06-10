شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية بمدرسة غمرة تناشد الطلاب بسرعة الدخول تمهيدا لبدء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل لجان الثانوية العامة بمدرسة غمرة الرسمية لغات، بمحافظة القاهرة، السماح للطلاب بالدخول وسط إجراءات من التفتيش للطلاب، وذلك استعدادا لأداء الاختبارات فى التربية الوطنية والتربية الدينية، فى أول أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة.

وتوافد الطلاب برفقة أولياء أمورهم لتحفيزهم وتشجيعهم فى أول أيام الامتحانات، وسط حالة من الترقب والدعوات بتحقيق أعلى الدرجات.

وتنطلق اليوم الاثنين 10 يونيو الجارى، امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات، ويؤدى الطلاب وفقا لجدول الامتحان الاختبارات فى التربية الوطنية والتربية الدينية على أن يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الامتحان فى الاقتصاد والاحصاء كمواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة.

جدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفين و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.