شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بدخول لجان الثانوية 8:15 صباحا.. وتفتيش دقيق للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - دخول الطلاب المدرسة من الساعة 8.15 صباحا واجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنة - مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب ومنع الملاحظ من كتابة البيانات نيابة عن الطالب - التركيز على كاميرات المراقبة والمحاسبة الفورية لأي مسئول عن تعطيل الكاميرات - ⁠المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بشكل هادئ للتأكد من عدم حيازة اي طالب جهاز إلكتروني داخل اللجان

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بـ غرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد الوزير على السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

كما وجه الوزير الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

كما وجه الوزير بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

وشدد الوزير كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري.

كما شدد الوزير على منع خروج الطلاب تماما قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد، وعدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها، مؤكدًا على تقييم مديرى المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

غرفة العمليات المركزية بالوزارة