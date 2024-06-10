شكرا لقرائتكم خبر عن لحوم الرقبة والفخذ الأفضل.. 8 نصائح طبية للتغذية السليمة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، للدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية-معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ، عن أهم النصائح للتغذية السليمة فى عيد الأضحى المبارك، مشددة على ضرورة عدم إهمال وجبة الإفطار والحفاظ عليها، ومن أهم فوائد وجبة الإفطار أنها تمنع الجوع الشديد والمفاجئ وبذلك فهى تقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام أثناء النهار لهذا إحرصوا على بدء يوم العيد بتناول وجبة الإفطار الغنية والتى تحتوى على المجموعات الغذائية الرئيسية.

وأكدت الدكتورة ضحى عبدة، تعتبر اللحوم الحمراء مصدراً أساسيا للعديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية للجسم وخصوصاً البروتينات، وقدمت عدد من النصائح الطبية للتغذية السليمة فى عيد الأضحى:

1- يفضل تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية وتجنب تناول اللحوم المقلية وتناول لحوم الرقبه أو الفخذ لمحتواها الأقل من الدهون.

2- يجب تناول اللحوم فى الوجبة الأساسية فقط، أى مرة واحدة خلال اليوم.

3- ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوى لتقليل تكون المواد الضارة فى عملية الشواء.

4- يجب تجنب الإفراط فى استهلاك اللحوم للوقاية من العديد من المشكلات الصحية، مثل اضطراب الجهاز الهضمى، والنقرس، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم، ومرض السكرى، والكبد الدهنى.

5- تناول الخضروات والفواكه الطازجة للتقليل من الآثار الجانبية لتناول اللحوم وأيضاً حتى تساعد على الإحساس بالشبع مما يؤدى إلى تقليل الكمية المتناولة من اللحوم.

6- شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية غير المحلاة والإمتناع عن شرب المشروبات الغازية حتى لا تسبب عسر هضم وأيضاً لما لها من أضرار صحية بصفة عامة.

7- تناول الشاى الأخضر والمشروبات العشبية لما لها من فوائد صحية وتساعد على تحسين عملية الهضم وعدم حدوث إنتفاخ و الغازات.

8- تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد وإطالة المدة بين الوجبات حتى يتم الهضم بشكل صحيح ولا يحدث عسر هضم.