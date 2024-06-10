شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الوطنية 2024، حيث تتضمن ورقة الأسئلة 25 سؤالا مخصص لها 25 درجة، كما أن الأسئلة جميعها اختيار من متعدد لا توجد فيها أسئلة مقالية، وانطلق الامتحان الـ"11 صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف فقط.

جدير بالذكر إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



