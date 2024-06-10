شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اندلاع حرائق كبيرة إثر إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن اندلاع حرائق كبيرة إثر إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.